Vicenza, la trattativa per Nicola Rigoni resta in stallo. E prende piede l'alternativa Agazzi

È ancora in fase di stallo la trattativa per portare Nicola Rigoni, attualmente a Monza, a Vicenza. Ieri, come riferisce Trivenetogoal.it c'è stato un nuovo incontro fra il ds biancorosso Magalini e l'agente del centrocampista che però non ha portato ad alcun passo avanti nelle trattative. Per questo il club berico starebbe virando con decisione su Davide Agazzi, calciatore in uscita dal Livorno.