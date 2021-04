Vicenza-Lecce, le formazioni ufficiali: Pettinari ancora titolare. C'è Jallow con Gori

vedi letture

Moduli speculari fra Vicenza e Lecce per la sfida di quest'oggi. I veneti schierano Gori al fianco di Jallow in avanti con Giacomelli sulla trequarti. In mezzo al campo c'è Cinelli con Zonta e Rigoni. Nei salentini confermato Pettinari al fianco di bomber Coda con Henderson alle loro spalle. In difesa Gallo ancora titolare a sinistra mentre in mezzo Meccariello-Lucioni è la coppia centrale. Queste le formazioni della gara valida per il 34° turno di Serie B in programma alle 14:00:

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Pasini, Padella, Cappelletti, Beruatto; Zonta, Cinelli, Rigoni; Giacomelli, Gori, Jallow. Allenatore: Di Carlo

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Coda, Pettinari. Allenatore: Corini