Vicenza, Magalini: "La volontà è quello di fare interventi sulla squadra attuale per migliorare"

Conferenza stampa di fine stagione in casa Vicenza. Presenti il presidente Stefano Rosso, il dg Bedin e il tecnico Domenico Di Carlo. Ecco le parole del direttore sportivo del club veneto riportate da Biancorosso.net: “Siamo riusciti a lavorare bene grazie a ciò che è stato messo a disposizione dalla società. Il nostro cammino è stato alternato da situazioni positive e meno positive. Abbiamo costruito un gruppo con dei valori, con delle mancanze se vogliamo, ma siamo riusciti a portare a termine il nostro campionato senza mai trovarsi in situazione di estrema difficoltà. Non tutto è andato come volevamo, ma certe critiche sono state troppo colorite. Stasera ci sarà il rompete le righe. Come società ci siamo già trovati, molte cose dunque avverranno nei prossimi giorni. La volontà è quello di fare interventi sulla squadra attuale per migliorare. Che errori sono stati fatti a livello tecnico? Sono valutazioni che facciamo al nostro interno. I giovani? Pizzignacco ha fatto un campionato straordinario, Zarpellon bene nel girone di andata e poi ha avuto un problema legato alla pubalgia ma l’idea è di farlo rientrare, Mancini sarà sicuramente con noi il prossimo anno. Sono arrivati giocatori che speravamo facessero meglio, altri che speravamo potessero darci una mano e non hanno rispetto le attese”.