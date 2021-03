Vicenza-Pescara 1-0, le pagelle: Meggiorini subito decisivo, muro Valentini. Dessena c'è

VICENZA-PESCARA 1-0

Marcatori: 59' Meggiorini

VICENZA

Grandi 6 - Il Pescara crea pochissimo e non è chiamato a nessun intervento degno di nota. Attento nelle poche azioni concitate nella propria area di rigore.

Bruscagin 5,5 - Il più in sofferenza della retroguardia: Masciangelo lo mette spesso in difficoltà tagliando alle sue spalle. Timido l'apporto sulla fascia in fase di costruzione, migliora di rendimento nella ripresa.

Padella 6,5 - Si incolla a Ceter limitandone parecchio la libertà di movimento. Grande grinta e concentrazione ammirevole per tutto l'arco della gara.

Valentini 7 - Copre benissimo la zona di campo di sua competenza lasciando pochissimi spazi alle giocate degli avversari. Pericolo costante sui calci d'angolo, le prende praticamente tutte lui nel gioco aereo.

Beruatto 6,5 - Accompagna costantemente la manovra offensiva, offre sempre una soluzione in più nello sviluppo della manovra. Offre un gran pallone a Meggiorini in occasione del gol che decide la partita

Zonta 5,5 - Pochi guizzi e pochi inserimenti. Si limita a gestire il pallone in maniera scolastica, senza mai provare lo spunto in avanti. (Dal 56' Nalini 6,5 - Moto perpetuo sulla fascia sinistra, crea costantemente apprensione alla retroguardia avversaria portando un pressing iper offensivo).

Rigoni 6 - Regia pulita e ordinata, trova sempre un compagno di squadra con le sue giocate. Ha sulla coscienza un'ottima chance sprecata sul finale di primo tempo, calciando a lato da posizione invitante. (Dal 91' Pasini s.v.).

Agazzi 6 - Inizio in sordina, ma con il passare dei minuti diventa il punto di appoggio sulle seconde palle catalizzate dai suoi attaccanti.

Giacomelli 6 - Segnali di ripresa del capitano dopo una serie di partite non all'altezza. Tocca un'infinità di palloni ed è il catalizzatore di tutte le azioni offensive dei suoi. Pecca di freddezza calciando a lato da buona posizione nel primo tempo. (Dal 56' Vandeputte 5,5 - Non riesce ad impattare la partita come vorrebbe, poche giocate degne di nota e troppi interventi fallosi inutili).

Lanzafame 6 - Prima è la traversa a negargli la gioia del gol, poi però sbaglia clamorosamente un rigore in movimento offertogli da Giacomelli. Bravo a gestire spalle alla porta, favorendo lo sviluppo della manovra. (Dal 76' Pontisso 6 - Si mette davanti alla difesa ed aiuta la squadra a resistere al timido assalto finale degli avversari).

Meggiorini 7 - Sfiora l'eurogol con una girata volante che si spegne di un soffio oltre la traversa, decide la partita battendo Fiorillo con un colpo di testa da grande attaccante. Si muove con intelligenza ed esperienza, portando più volte la retroguardia avversaria a lasciare spazio per l'inserimento dei centrocampisti.

PESCARA

Fiorillo 6 - Salvato dalla traversa e dalla scarsa vena sotto porta degli avversari. In tutte le occasioni non aveva la possibilità di intervenire.

Sorensen 5,5 - Inizio balbettante, il movimento continuo dei due attaccanti vicentini gli crea non pochi problemi di posizione. Prende le misure con il passare dei minuti, offendo una copertura non certo elegante, ma efficace.

Drudi 5,5 - Troppe sbavature in fase di marcatura a centro area. Ancora lontano dalla forma migliore, il Pescara ha bisogno che ritrovi smalto e lucidità per il finale di stagione.

Guth 6 - Mette più volte una pezza ai buchi che si aprono sull'out di destra, specie nel primo tempo. (Dall' 85' Omeonga s.v.).

Bellanova 5 - In difficoltà per tutta la gara, troppo nervoso e raramente efficace nelle giocate. Beruatto lo mette in serio affanno (Dal 74' Galano 6 - Non ha l'occasione per colpire ma quantomeno ravviva la manovra offensiva degli abruzzesi).

Dessena 6,5 - Sempre pericolosi con i suoi classici inserimenti a fari spenti nel cuore dell'area di rigore. Il più pericoloso dei suoi e ultimo a mollare nonostante un'andamento della gara piuttosto netto in favore degli avversari.

Memushaj 5,5 - Si vede pochissimo, si limita a giocare in orizzontale senza provare mai la giocata in avanti per i suoi attaccanti. Bene in fase di schermo davanti alla difesa, ma è obiettivamente troppo poco per un giocatore della sua esperienza e carisma.

Busellato 6 - Gestisce sempre in maniera efficace il pallone, cavandosela in maniera egregia anche in situazioni complicate. Esce ad inizio ripresa data una condizione fisica approssimativa. (Dal 53' Maistro 5 - Non riesce ad impattare la gara come vorrebbe, sbaglia tantissimi palloni e non riesce a dare peso e concretezza alla manovra offensiva).

Masciangelo 6 - Giacomelli gli crea non pochi problemi e la fase di copertura è tutt'altro che impeccabile, ma è l'unico a provare a creare qualcosa dalle parti di Grandi con Dessena. (Dal 74' Nzita 5,5 - Il Vicenza si limita a coprire nei minuti finali ma lui non si spinge otlre la linea di centrocampo senza provare a creare superiorità numerica sulla fascia).

Giannetti 5,5 - Passa la prima frazione a girovagare sulla trequarti senza mai trovare la posizione giusta per accendersi. Prova un paio di guizzi nella ripresa ma niente che possa strappargli una sufficienza in pagella. (Dall' 85' Vokić s.v.).

Ceter 5,5 - Più che una partita di calcio, si trova a dover affrontare un incontro di lotta libera con i difensori avversari. Fa quello che può, difendendo i pochi palloni giocabili che riceve, ma è sempre innescato ad almeno 20 metri dall'area di rigore.