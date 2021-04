Volpe: "Ho visto una buona Entella. Voglio questo atteggiamento nelle ultime 4 gare"

Una vittoria solo sfiorata, perché proprio in extremis il Pescara ha trovato il gol del pareggio. Ma l'Entella ha dimostrato di essere viva, e mister Gennaro Volpe, all'esordio sulla panchina biancoceleste, si è dichiarato soddisfatto, come ha confermato ai canali ufficiali del club: "Voglio partire dall’ottimo atteggiamento messo in campo dalla squadra. Sono naturalmente dispiaciuto perché sentivamo la vittoria vicina e penso che senza l’infortunio di Chiosa avremmo avuto delle ottime chance di portare a casa il bottino pieno. Oggi, però, ho visto una buona Entella. Abbiamo lottato con dignità sacrificandoci l’uno per l’altro e facendo vedere di esserci con la testa. Il rammarico deriva dal fatto che sono convinto che se i ragazzi avessero giocato con questo spirito dalla prima giornata di campionato adesso non saremmo in questa posizione di classifica, ma il passato, purtroppo, non lo possiamo cambiare. Quello che possiamo fare è giocare le ultime quattro partite che ci restano con questo atteggiamento, lo meritano i tifosi e la società per cui lavoriamo”.

La tegola non arriva però solo in difesa con Marco Chiosa, c'è anche il nodo Giuseppe De Luca: "I cambi sono stati praticamente tutti obbligati”, prosegue il tecnico, “Diversi giocatori non erano al massimo, ho chiesto loro di stringere i denti, ma ho dovuto fare tutti e 5 le sostituzioni con ancora quindici minuti da giocare. Speriamo di poter recuperare Chiosa e De Luca al più presto, anche se per Marco c’è un po' di apprensione in più”.

La nota positiva è invece arrivata da Daniele Borra, autore di una buonissima prestazione. “Daniele ha fatto un percorso importante”, chiude Volpe, “La sua è stata una stagione molto particolare, ma sta dimostrando di poterci stare in questa categoria. Oggi in un paio di situazioni è stato decisivo, peccato solo non essere riusciti a dare seguito alle sue parate con una vittoria”.