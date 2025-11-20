Ufficiale Ternana, blindato il difensore Maestrelli: il centrale firma fino al 2028 con le Fere

Con una nota sui propri canali ufficiali la Ternana ha annunciato di aver blindato per altre due stagioni e mezzo il difensore centrale classe 2003 Alessio Maestrelli. Il calciatore, arrivato nell'estate del 2024 dalla Turris, in questa stagione si sta dimostrando un punto fermo delle Fere con dieci presenze complessive e una rete all'attivo. Questa la nota degli umbri:

La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore Alessio Maestrelli fino al 2028.

La Società accoglie con grande soddisfazione la volontà del calciatore di proseguire il proprio percorso in rossoverde, confermando il forte legame con la città e con i nostri colori.

Il rinnovo rappresenta un investimento importante sul giovane difensore che, per dedizione, serietà e potenzialità, ha saputo distinguersi dentro e fuori dal campo.

La Ternana confida che le qualità tecniche e umane di Alessio possano continuare a costituire un valore aggiunto per la squadra e un punto di riferimento per la crescita dei più giovani, nel presente e nel futuro del Club.