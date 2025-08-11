Ufficiale Casertana, colpo per la fascia. Annunciato l’ingaggio di Liotti dal Trapani

Davide Liotti è un nuovo giocatore della Casertana. Lo ha annunciato la società campana tramite i propri canali ufficiali con il comunicato che segue:

Daniele Liotti è rossoblù

Il laterale sinistro classe 1994, che la scorsa stagione ha indossato le maglie di Avellino e Trapani, firma un contratto biennale.

"Sono contento di approdare a Caserta. So di vestire una maglia importante e di trovare una tifoseria appassionata. Ho tanta voglia di fare bene e sono convinto che con questo gruppo, in cui ritrovo un mio caro amico come Pezzella, possiamo toglierci grandi soddisfazioni".