Ufficiale
Casertana, colpo per la fascia. Annunciato l’ingaggio di Liotti dal Trapani
TUTTO mercato WEB
Davide Liotti è un nuovo giocatore della Casertana. Lo ha annunciato la società campana tramite i propri canali ufficiali con il comunicato che segue:
Daniele Liotti è rossoblù
Il laterale sinistro classe 1994, che la scorsa stagione ha indossato le maglie di Avellino e Trapani, firma un contratto biennale.
"Sono contento di approdare a Caserta. So di vestire una maglia importante e di trovare una tifoseria appassionata. Ho tanta voglia di fare bene e sono convinto che con questo gruppo, in cui ritrovo un mio caro amico come Pezzella, possiamo toglierci grandi soddisfazioni".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
4 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Ora in radio
Primo piano
Morata finalmente al Como, Esposito in Sardegna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile