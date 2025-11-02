Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”

Un rigore trasformato con freddezza all’ottavo minuto di recupero ha permesso alla Casertana di strappare un pareggio fondamentale contro il Catania. A realizzarlo è stato Daniele Liotti, terzino sinistro e uomo del momento in casa rossoblù. “Sono contento - ha dichiarato in sala stampa - mi era già capitato in passato di segnare un rigore allo scadere. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte, reduce da due vittorie pesanti contro Salernitana e Benevento. Siamo stati sempre vivi fino all’ultimo minuto, reagendo ai gol subiti con carattere”.

Liotti ha sottolineato la crescita della squadra, capace di competere contro tutte le big del girone: “Abbiamo affrontato tutte le candidate alla vittoria del campionato. A Benevento avevamo trovato il vantaggio e poi subito su palla inattiva, a Salerno è stata una partita equilibrata decisa da episodi. Ma la Casertana non si arrende mai, trova sempre una soluzione e questo è un segnale importante”.

Guardando al prosieguo della stagione, il laterale calabrese mostra fiducia e ambizione: “È un campionato molto equilibrato. Anche il Cosenza, venuto qui, ha fatto una grande partita. Noi vogliamo stare nelle zone alte della classifica, raggiungere obiettivi importanti e continuare a crescere. Dobbiamo solo lavorare, portare a casa più punti possibile e prendere fiducia. Questa squadra ha valori e qualità: l’abbiamo dimostrato e possiamo fare davvero bene”.