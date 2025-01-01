Ufficiale Trapani, tra i pali ecco Sposito dalla Reggiana. Resa nota la risoluzione di Liotti

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Trapani "comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Alex Sposito. Portiere, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Ha collezionato più di 70 gare in Serie D con Campobasso e Taranto e oltre 40 presenze in Serie C con Pontedera, San Giuliano City e Olbia. Sposito arriva a Trapani a titolo definito dall’AC Reggiana 1919.

Benvenuto in granata, Alex!

Contestualmente la società rende noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del difensore Daniele Liotti".

Fanno poi seguito le parole del giocatore da poco approdato in Sicilia: "Sono molto felice di essere qui. Ho scelto Trapani perché ha una storia importante, è una bella città con una tifoseria calorosa come piace a me. Il senso di appartenenza che i tifosi dimostrano venendo allo stadio fanno capire quanto ci tengano a questa squadra, dando ancora di più la carica a noi giocatori quando scendiamo in campo. Forza Trapani!".

A completezza di informazione, ecco anche il comunicato della Reggiana: "AC Reggiana comunica la cessione a titolo definitivo al Trapani FC del portiere Alex Sposito.

La società ringrazia Alex per l’impegno e la professionalità dimostrati nel lavoro quotidiano nel corso di queste due stagioni in granata e augura un affettuoso in bocca lupo per la nuova avventura".