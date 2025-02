Ufficiale ACR Messina, il giovane Adragna scende di categoria: giocherà nell'Igea Virtus

"L’ACR Messina comunica di aver ceduto in prestito alla società Igea Virtus, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Adragna". con questa nota il club peloritano ha annunciato l'addio dell'attaccante classe 2006.

Adragna, nato a Trapani, è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, prima di passaggio alle formazioni under 17 dell’Ascoli e quella under 19 del Rimini. Nella stagione scorsa l’esterno d’attacco sinistro è approdato nella formazione under 19 dell’Acr Messina ed inizio stagione è stato aggregato alla prima squadra della formazione messinese di serie C, raccogliendo anche 4 presenze. L’operazione è stata conclusa ieri sera e da oggi il giocatore inizierà a lavorare con i compagni in vista della gara contro il Licata.

“Sono contento di questa opportunità – queste le prime parole di Adragna ai canali ufficiali del nuovo club – con la maglia della Nuova Igea Virtus in un girone molto competitivo come il girone I di serie D. Ho accettato con entusiasmo la proposta di un club ambizioso come quello giallorosso e fin da subito sarà pronto a dare il mio contributo per consentire alla squadra di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società