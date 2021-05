Albinoleffe, a Modena per l'impresa. Il Ds: "Abbiamo le qualità per poter dire la nostra"

Vincere con due gol di scarto: solo così l'AlbinoLeffe potrà staccare il pass per il 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff. Avversario di turno, un battagliero Modena, anche forte della vittoria della gara di andata.

Ma tra i seriani c'è fiducia, come ha confermato, ai canali ufficiali del club, il Ds Simone Giacchetta: "Innanzitutto c'è da dire che nel match di andata ci siamo resi protagonisti di una buona prova e anche se il risultato non ci è stato favorevole, dal punto di vista del gioco abbiamo impattato bene su questo turno. Per noi era ed è importante poterci confrontare al meglio contro questo tipo di avversari, in gare che sono molto diverse rispetto agli impegni di campionato, in maniera più matura e decisa rispetto a esempio a inizio stagione. Questo dimostra la qualità del lavoro svolto da parte dei calciatori, del mister e di tutto lo staff. Quella di domenica è stata una partita nella quale abbiamo capito che per fare risultato in certe gare occorre anche quel pizzico di malizia e personalità in più che si acquisiscono disputando più incontri di questo livello. La squadra ha tenuto bene il campo contro un Modena che ha disputato un'altrettanto buona prova. Abbiamo ancora novanta minuti per poter dimostrare tutte le nostre qualità, che non sono poche. Il percorso non è ancora finito. Nonostante questo primo round ci abbia visto sconfitti, abbiamo tutti i mezzi e le qualità per poter dire la nostra. È importante che la squadra, come sta facendo e come ha fatto soprattutto in questa seconda parte di stagione, continui in una crescita che deve essere sia personale sia di gruppo".

Conclude: "C'è soddisfazione per quanto i ragazzi stanno facendo vedere, perché l'AlbinoLeffe, nonostante fosse considerato un outsider in questa Fase Nazionale, sta dimostrando di esserci con merito e qualità. Nei tanti anni che ho disputato da calciatore, ho imparato come in queste gare, oltre al gioco, siano fondamentali le qualità umane quali la voglia di non mollare mai e di crederci sempre, tutti aspetti che possono portare alla lunga e, perché no, anche nell'immediato a ottenere miglioramenti e grandi soddisfazioni anche contro avversari forti come il Modena. La nostra è una squadra giovane che può ancora crescere molto e la gara di domani rappresenta per noi una grande opportunità se accompagnata da un'altrettanto importante prestazione, che sta sempre alla base di tutto. Sono certo che forti e convinti dei nostri mezzi, riusciremo a fare una grande partita anche al Braglia".