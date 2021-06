AlbinoLeffe, Giacchetta avverte l'Alessandria: "Con sacrifico e impegno nulla è impossibile"

Il direttore sportivo dell'AlbinoLeffe Simone Giacchetta in vista della sfida contro l'Alessandria, semifinale di ritorno dei play off, ha caricato la squadra che dovrà ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata: “Quella di domenica è stata una sfida che deve essere interpretata come un primo tempo di una partita, siamo sotto di una rete e in questo secondo tempo siamo chiamati a fare una prestazione perfetta per poter continuare a sognare. Si tratta di una semifinale dalle filosofie opposte, linea giovane la nostra, esperta quella dell'Alessandria, ma nonostante ciò abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità e capacità, forse solo la stanchezza affiorata nel secondo tempo ha in qualche modo limitato il tipo di gara che stavamo facendo. Arrivare a questo turno e parlare dell'Alessandria come se fosse una nostra pari fa sorridere, però se siamo qui è perché abbiamo dei valori tanto tecnici quanto umani molto importanti. Il nostro atteggiamento da operaio è diventato da operaio specializzato e questo ci ha portato fino qui. È la dimostrazione che con sacrificio, abnegazione, impegno, qualità e grandi valori morali nulla è impossibile. - conclude Giacchetta parlando del ritorno del pubblico - Finalmente in questo primo turno di semifinale abbiamo rivisto il pubblico allo stadio. È stata un'emozione incredibile, perché dal punto di vista della presenza del tifo nello sport e nel calcio abbiamo potuto rivivere una sorta di normalità”.