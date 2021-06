Alessandria, Longo: "L'AlbinoLeffe non muore mai. Servirà una prestazione di alto livello"

In vista della gara di ritorno contro l'AlbinoLeffe il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa spiegando che ogni dettaglio potrà essere determinante: “In queste partite ogni fattore può fare la differenza anche la componente atletica che però deve essere sorretta e condotta dalla testa. Il vero motore è avere la mente libera perché genera autostima e fa correre le gambe. Bisognerà essere bravi e positivi, avere coraggio e fiducia. - continua Longo – L'AlbinoLeffe nelle gare di ritorno ha sempre conquistato il passaggio del turno, è accaduto a Modena e Catanzaro, e questo non mi stupisce. Anche domani ci metterà in difficoltà e noi dovremo essere bravi a soffrire e superare i momenti difficili tirando fuori una prestazione di alto livello. L'AlbinoLeffe è squadra che non muore mai, è sorniona, sta lì, aspetta, sa colpire nei momenti giusti, a maggior ragione con uno come Manconi. Servirà la massima attenzione".