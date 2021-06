Alessandria, Longo: "Ribaltare la gara d'andata con la Feralpi si può: serve alzare i parametri"

vedi letture

"Dobbiamo alzare tutti i parametri, innanzitutto la base, che è quella partecipazione alla gara fatta di agonismo, duelli e lotta: c'è bisogno di una grande gara sotto tutti i profili per passare il turno": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo.

La gara in questione è quella odierna contro la Feralpisalò, valida per il ritorno del 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff di C: in palio la semifinale. Ma i grigi partono dallo svantaggio del confronto dell'andata, che ha visto i gardesani avanti per 1-0: "Le scelte che ho fatto le rifarei, assolutamente, non è stato quello il problema. Il problema è stato l'essersi calati più o meno velocemente nella mentalità di una gara ufficiale dopo un mese di stop, ma non vogliamo alibi, sappiamo che per passare il turno serve una vittoria e per centrarla serve la partita perfetta. Di fronte abbiamo un avversario valido, ma ci proveremo. All'andata abbiamo fatto qualche errore tecnico e di misura che non sono di nostra abitudine, parte della prestazione è figlia di un atteggiamento poco vicino a quello che serve in match come questi, ma con una pulizia tecnica maggiore siamo nella possibilità di invertire questa gara. Gettare il cuore oltre l'ostacolo? Si, ma servono anche testa e lucidità, non basta quello: serve un atteggiamento feroce per aggredire la partita e portarla nei binari giusti".