Ufficiale Arzignano Valchiampo, arriva in prestito dall'Hellas il difensore Edoardo Bernardi

Edoardo Bernardi è di nuovo un calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Il difensore classe 2003 torna in Gialloceleste arrivando in prestito dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2025, dopo l’esperienza con i colori del Trento in questa prima parte di stagione.

Nell’annata 23/24 ha collezionato con noi 35 presenze, 2 reti e 3 assist. Da oggi sarà il nostro nuovo numero 23.

Ringraziamo il club Hellas Verona per la collaborazione nella trattativa.