Arzignano, Toniolo: "Ci manca qualche punto. Dobbiamo cambiare passo"

Nel corso della sua intervista per il Giornale di Vicenza, il difensore dell'Arzignano Valchiampo Francesco Toniolo ha parlato del momento della sua squadra:

"Ci manca qualche punto, ma so che questa squadra ha qualità che non ha ancora dimostrato. Gli episodi ci hanno condannato, ora dobbiamo farli girare dalla nostra parte. I vertici della classifica? Per me il Vicenza è la più forte, l’ho pensato alla terza giornata, quando ci hanno battuto al Menti. Con tanta pressione, sono riusciti a ribaltarla.

Ravenna? Ci tenevamo a passare il turno in Coppa, ma sinceramente non mi aspettavo un Ravenna così, non ci abbiamo capito nulla. La partita di sabato invece la aspettavo da tanto tempo e dopo la mia rete ho esultato, anche per la mia situazione: ho giocato poco fin qui e tenevo davvero tanto a questa gara. Poi sono arrivati dei cori poco carini dai tifosi ospiti, ma a fine partita ci siamo spiegati. Dobbiamo cambiare passo e due vittorie possono cambiare tutto".