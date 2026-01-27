TMW Ternana, il rinforzo per la difesa arriva dalla Serie A: fatta per Adi Kurti dell'Hellas

La Ternana si muove sul mercato e si avvicina alla chiusura per un nuovo rinforzo difensivo. Il club rossoverde è infatti molto vicino a definire l’arrivo di Adi Kurti, difensore classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona e nazionale albanese Under 21.

L’operazione, secondo quanto raccolto dalla reazione di TuttoMercatoWeb.com, è impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Verona, una soluzione che soddisfa entrambe le società. Kurti, alto 1,94 metri, è un mancino naturale che agisce prevalentemente da centrale, ma può essere utilizzato anche come terzino sinistro all’occorrenza. La Ternana lo ha individuato come alternativa a Bruno Martella per completare il reparto difensivo a disposizione di Fabio Liverani.

Nel corso di questa stagione il giovane difensore ha collezionato 12 presenze nel campionato Primavera 1.