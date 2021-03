Avellino, D'Agostino: "Stadi aperti ai vaccinati? È ancora troppo presto per parlarne”

Il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino intervistato da Prima Tivvù ha parlato della possibile riapertura degli stadi a coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19 spiegando che in questo momento deve prevalere la prudenza: "È troppo presto per dire queste cose. Io mi sento quotidianamente con Ghirelli, ma non c'è ancora nulla all'orizzonte. Purtroppo il Covid ci ha bloccato in tal senso, la vedo difficile chiaramente a vedere tifosi agli stadi. Io me lo auguro quanto prima, vorrei abbracciare i tifosi al più presto, ma purtroppo questo virus non dà tregua. - continua D'Angelo come riporta Tuttoavellino.it - Ci sono ancora zone con molti contagi ed è ancora molto complicato fare previsioni sul presente. Vediamo che succede dopo Pasqua e dopo il direttivo del 1 aprile. Ci piacerebbe fare i playoff con i tifosi, ma la vedo difficile".