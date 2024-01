Ufficiale Avellino, Falbo rinnova e saluta: il difensore passa in prestito al Brindisi

Rinnovo e arrivederci in casa Avellino quest'oggi. Il difensore classe 2000 Falbo ha infatti prolungato per un altro anno il suo contratto in scadenza la prossima estate per poi passare in prestito al Brindisi. Questa la nota del club irpino:

"L’Us Avellino comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Luca Falbo fino al 30 Giugno 2025. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore al Brindisi. La società, pronta a riaccoglierlo la prossima stagione, augura al giocatore un buon prosieguo di stagione".

Questa invece la nota dei pugliesi: "SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ U.S.Avellino 1912 il diritto alle prestazioni sportive di Luca Falbo, difensore classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Roma e Lazio e che in carriera ha vestito anche le maglie di Viterbese e Monopoli. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra".