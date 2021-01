Bari, ag. Rolando: "Decisione presa a inizio gennaio. Qui per riconquistare la Serie B"

vedi letture

Intervistato da Tuttobari.com l'agente Filippo Pacini ha parlato del trasferimento di Gabriele Rolando dalla Reggina al Bari spiegando che la decisione di cambiare maglia è stata presa a inizio mese: "Rolando è venuto a Bari per cercare di vincere il campionato, ha sposato il progetto perché la piazza è ambiziosa e l'obiettivo è quello di andare in Serie B. - continua Pacini - Gabriele ha fatto 11 presenze nella prima parte di campionato ma poi un piccolo infortunio ed il cambio di allenatore, con conseguente cambio di modulo, ci ha fatto preferire una società diversa. La decisione è stata presa intorno al 7/8 di gennaio, a quel punto avevamo altre alternative ma abbiamo deciso Bari anche se inizialmente c'è stato un confronto sulla formula perché il ragazzo avrebbe preferito trasferirsi a titolo definitivo ma ciò non è stato possibile; ci siamo trovati comunque con un prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie B e conseguente allungamento di un anno al contratto".