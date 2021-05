Bari, Auteri: "Rinvio utile per programmare il lavoro. Vogliamo mettere sotto il Foggia"

vedi letture

Il tecnico del Bari Gaetano Auteri ha parlato della sfida contro il Foggia e del rinvio dovuto alla situazione covid-19 in casa della Virtus Verona: “Questa decisione ha consentito di programmare il lavoro e questo non è mai male dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. Stiamo recuperando Andreoni che sta abbastanza bene anche se non ha quasi mai giocato, ma è un giocatore che anche non al massimo può tornare molto utile. Cianci dopo 18 giorni di lavoro continuo invece si è fermato per un vecchio problema, ma da oggi in poi vedremo di rimetterlo in carreggiata anche se deve lavorare per essere al 100%. - continua Auteri a Radio Bari - Il Foggia ha vinto una partita con una squadra in salute, ma noi vogliamo andare avanti e per farlo dobbiamo metterli sotto. Abbiamo grande rispetto per il Foggia, ma abbiamo intenzione e voglia di andare avanti".