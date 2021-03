Bari, Di Cesare: "Non molliamo. Ci criticheranno, ma dobbiamo prendere il secondo posto"

vedi letture

Una partita in mano per 80', poi il crac: la sconfitta contro la Ternana può aver effettivamente compromesso la corsa del Bari verso il primo posto.

A RadioBari, come riferisce tuttobari.com, di questo ne ha parlato capitan Valerio Di Cesare: “È andata così, abbiamo fatto un ottimo primo tempo mettendoli in difficoltà, potevamo sicuramente fare più gol. Il calcio a volte è crudele, abbiamo perso, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità come abbiamo fatto sempre. Venire qua e affrontare una grande squadra come la Ternana, senza vedere grosse differenze, vuol dire che ci siamo. Abbiamo dei blackout, non avevamo concesso nulla, poi se Defendi si è inventato quel gol incredibile bravo anche lui. Non è il momento di mollare, sarebbe troppo facile: adesso arriveranno critiche ma dobbiamo prendere il secondo posto. Parlare non serve a nulla, però è giusto che sia qua. Dobbiamo fare i fatti e cercare di arrivare all’obiettivo, che non cambia, tramite i playoff. Il mio rammarico è sicuramente quelle palle gol che potevamo concretizzare, come la mia in cui potevo far meglio. Quest’anno è così, è successo pure a Teramo. Bisogna accettarlo, dobbiamo lavorare: è una batosta brutta giocare alla pari e tornare senza punti. Però dobbiamo andare avanti e non mollare”.

E conclude: "Se siamo terzi in classifica evidentemente abbiamo dei limiti, vuol dire che stiamo facendo male in qualcosa. Tutte le squadre hanno le loro difficoltà: se abbiamo cambiato allenatore è per questo motivo, non bisogna nascondersi dietro a niente. Ci vogliamo arrivare all’obiettivo a tutti i costi, dobbiamo stare muti e lavorare. Mi è difficile pensare che manchi la cattiveria, ma se così fosse dovremo fare di più sotto questo aspetto”.