Bari, è attesa per l'esito del tampone di un calciatore: lo stesso rimane in isolamento

vedi letture

In vista della ripresa degli allenamenti, giornata di tamponi in casa Bari. Con esito negativo per quasi tutto il gruppo squadra: un calciatore biancorosso, infatti, è in attesa dell'esito del suo test, e al momento rimane in isolamento domiciliare.

Questa la nota della società:

"SSC Bari rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra hanno dato esito negativo.

Si rimane in attesa di conoscere l’esito degli esami effettuati da un calciatore presso la sua residenza; al momento lo stesso rimane in isolamento domiciliare in attesa di potersi riunire al gruppo squadra".