Bari, Sarzi Puttini: "Sappiamo quanto sia forte la Ternana, ma andremo là per vincere"

Il difensore Daniele Sarzi Puttini, arrivato nel mercato di gennaio, ha parlato ai microfoni di RadioBari del suo ambientamento in biancorosso e della corsa verso la Serie B: "Sto trovando continuità e sono contento, il ruolo che più mi si addice è quello che sto ricoprendo adesso, ovvero il quarto di difesa. - continua Sarzi Puttini come riporta Tuttobari.com - Con il mister abbiamo parlato della sconfitta contro il Potenza, dobbiamo cercare di archiviare questa partita e concentrarci sulla prossima che sarà molto importante. Sappiamo che la Ternana è forte ed è la prima della classe, ma andremo là per vincere. Il mio ritorno in C? Son contento di esser venuto a Bari, non è assolutamente un passo indietro, sono contento di essere qua".