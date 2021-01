Bari, tutto fatto per Cianci. L'attaccante domani firmerà il contratto con i Galletti

Nella giornata di oggi il Bari ha trovato l'accordo con Potenza e Teramo per il trasferimento in puglia di Pietro Cianci. L'attaccante classe '96, autore di dieci reti in questa prima parte di campionato, si traferirà al Bari, la squadra della sua città, in prestito fino al termine della stagione. Domani mattina Cianci sarà in città per le visite di rito e la firma sul contratto con i Galletti che poi potranno annunciare un vero e proprio colpo di mercato. Lo riferisce Tuttoc.com.