Salernitana, Faggiano: "Tentativo per Partipilo, ma non è arrivato per due motivi"

Per il centrocampista offensivo del Bari Anthony Partipilo nell'ultimo giorno di mercato c'è stata l'opportunità di scendere di categoria e cercare in un'altra piazza lo spazio che in biancorosso non ha trovato. Oltre al Monopoli infatti anche la Salernitana aveva fatto un tentativo in extremis per il calciatore come rivelato dal direttore sportivo granata.

Daniele Faggiano intervistato da Antenna Sud ha parlato infatti così del mercato soffermandosi anche sul classe '94: "Antonucci è un giocatore che mi è sempre piaciuto. C'è stata questa opportunità dopo Liguori e ne abbiamo approfittato. Abbiamo un ottima squadra, mi dispiace per Liguori, ma ora rientra anche Inglese e possono essere innesti importanti. - conclude il ds campano come riporta Tuttoc.com - Ci abbiamo provato anche per Partipilo, ma non si è concretizzata per motivi economici e per scelte del mister".