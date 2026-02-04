Bari, Maggiore e Partipilo separati in casa. Si va verso l'esclusione dalla lista
Dopo una sessione invernale di calciomercato intensa, il Bari entro domani dovrà consegnare la lista ufficiale alla Lega B dei calciatori a disposizione di Moreno Longo per la volata finale della stagione. Con un solo obiettivo: la salvezza. Iniziando dal match del prossimo weekend contro il Mantova.
In merito alla lista, scrive questa mattina il Quotidiano di Puglia la società dovrà sciogliere i nodi legati a Giulio Maggiore e Anthony Partipilo, rimasti senza sistemazione nel mercato di gennaio. Entrambi sono finiti ai margini del progetto tecnico di Moreno Longo e restano in bilico anche in ottica lista.
"Valuteremo in questi giorni…" ha ammesso il direttore sportivo Valerio Di Cesare.
