Bari, Partipilo è tornato ad allenarsi in gruppo. Ma il suo reintegro in rosa è ancora da valutare

Come già avevamo anticipato, il pareggio di ieri contro lo Spezia - in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza - non è servito a nessuno, perché i liguri sono rimasti al terzultimo posto della graduatoria di Serie B, mentre il Bari non si è scollato da quel penultimo posto che equivale alla retrocessione diretta. Ventiquattro gare giocate, e numeri non confortanti per la squadra pugliese, che si sta già preparando per lo scontro di domenica contr il SudTirol, prima gara post infrasettimanale.

In vista del confronto contro i tirolesi, ci saranno da monitorare diverse situazioni legate all'infermeria e annunciate ieri da mister Moreno Longo in conferenza stampa, "Verreth è uscito per un problema all'adduttore, ha sentito fastidio e ha chiesto il cambio, mentre per Traorè era solo una questione di stanchezza, non aveva i 90 minuti nella gambe. Dickmann? Ha avuto un problema al ginocchio stamattina, dovrebbe essere una cosa abbastanza gestibile", ma una novità legata alla rosa c'è: come si legge su telebari.it, Anthony Partipilo è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il suo reintegro è ancora da valutare. Certo, un passo comunque in avanti, in un momento in cui - pur di centrare l'obiettivo - tutti possono essere utili.

Circa il giocatore, comunque, ricordiamo che a mercato concluso e senza richieste avute, sia lui che Giulio Maggiore sono rimasti ai margini del progetto tecnico di Longo.