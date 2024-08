Ufficiale Team Altamura, rinforzo in difesa: preso l'ex Roma Eros De Santis

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:49 Serie C

Team Altamura ha acquisito a titolo definitivo Eros De Santis, classe 1997, che la scorsa stagione ha giocato nel Latina. De Santis è un difensore centrale che può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha partecipato alla Youth League prima di passare nel 2017 alla Virtus Entella in Serie B, dove ha totalizzato 18 presenze. Successivamente, ha giocato in Serie C con oltre 120 presenze tra Monza, Siena, Viterbese e Latina. De Santis si è già unito al gruppo squadra e ha partecipato alla seduta di allenamento agli ordini di mister Di Donato.