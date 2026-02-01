TMW Il Team Altamura punta a rinforzare la difesa. Nel mirino c'è Camigliano del Potenza

Era appena iniziata la sessione estiva di calciomercato, era infatti il 2 luglio 2025, e il Potenza annunciava l'arrivo in difesa di Agostino Camigliano, che firmava un contratto fino al 30 giugno 2027, ma adesso, sette mesi dopo, l'avventura in rossoblù del classe 1994 potrebbe essere già terminata. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è finito nel mirino del Team Altamura, che deve rinforzare il proprio pacchetto arretrato, e un cambio di casacca non è affatto da escludere.

Saranno ovviamente a disposizione ormai poche ore, perché, lo ricordiamo, alle ore 20:00 di domani, lunedì 2 febbraio, la sessione invernale di calciomercato chiuderà i battenti.