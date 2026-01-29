Ufficiale Campobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi

Rinforzo d'esperienza per il centrocampo del Campobasso che ha tesserato fino al termine della stagione quel Davide Agazzi che si è liberato dal legame con il Benevento. Questo il comunicato:

"Il Campobasso FC rafforza il proprio centrocampo: è ufficiale l’acquisizione delle prestazioni sportive di Davide Agazzi, proveniente dal Benevento Calcio. Il calciatore ha sottoscritto un accordo che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Trescore Balneario (Bg) il 2 giugno 1993, Agazzi è un regista di formazione pura, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Il suo curriculum racconta una carriera solida e continua: quasi 400 presenze tra i professionisti, con circa 170 gare disputate in Serie B. Numeri che parlano di affidabilità, continuità e profonda conoscenza delle categorie.

Nel suo percorso spicca l’esperienza a Foggia, dove è stato protagonista della promozione in Serie B e della vittoria della Supercoppa di Lega Pro, affermandosi come uno dei riferimenti del ruolo. Livorno, Vicenza, Ternana e Benevento rappresentano altre tappe significative di un cammino costruito sul campo, stagione dopo stagione.

Agazzi arriva a Campobasso per scelta, dopo una valutazione lucida e personale del progetto: “Quando è arrivata la proposta ho messo insieme diversi elementi e non ho avuto dubbi: una società seria, con idee chiare e ambizione, una tifoseria che impressiona chiunque e una squadra che sta facendo bene, con segnali evidenti di crescita”.

Reduce da due stagioni non semplici, il centrocampista ha individuato nel Campobasso il contesto giusto per rimettersi in gioco: “Proprio per questo sentivo il bisogno di una sfida vera. Qui ho ritrovato voglia ed entusiasmo, ho percepito fiducia e progetto, e la possibilità di ripartire nel modo giusto”. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico".