Ufficiale Catanzaro, c'è un gradito ritorno: dopo 10 Gianluca Di Chiara è di nuovo giallorosso

Gradito ritorno in casa Catanzaro. Il club giallorosso ha comunicato di aver acquistato il laterale Gianluca Di Chiara, che torna a Catanzaro dopo 10 anni. Di seguito la nota del club:

"US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Gianluca Di Chiara, che torna dopo dieci anni a vestire la maglia giallorossa. Il il palermitano classe 1993 nella scorsa stagione è stato a Frosinone, mentre nella precedente era stato protagonista della promozione in serie A del Parma. In serie B ha disputato tre campionati con la Reggina, e in precedenza era stato a Latina, Perugia, Carpi e Benevento, formazione con cui ha giocato anche in Serie A. Tra i professionisti ha anche vestito le maglie di Foggia, Lecce, Pavia e Reggiana. Di Chiara si lega al Catanzaro con un contratto annuale".