Ufficiale Campobasso, innesto d'esperienza in difesa: arriva il classe 1994 Edoardo Lancini

Campobasso mette un altro mattone pesante nella sua nuova casa. Edoardo Lancini, difensore classe ’94, è ufficialmente un calciatore rossoblù. Nato a Chiari, cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha forgiato il suo carattere e la sua tecnica tra Serie B e Serie C, indossando maglie pesanti e vivendo stagioni di alta pressione. Dal debutto con le Rondinelle fino ai giorni in rosanero con il Palermo, passando per Virtus Entella, Novara e Pescara, il filo conduttore è sempre stato lo stesso: solidità, attenzione, spirito di squadra.

Un centrale che non ama i fronzoli: gioco pulito, letture preventive e fisicità al servizio del gruppo. Un profilo che il Campobasso ha inseguito con decisione, convinto che possa diventare il perno della retroguardia.

Lancini ha subito sposato la causa rossoblù: “Il progetto del Campobasso mi ha colpito fin dal primo momento. È una realtà che guarda avanti, costruita per consolidarsi con autorevolezza e puntare a traguardi prestigiosi. Questa piazza mi ha sempre affascinato: ho negli occhi e nelle orecchie il calore di quella curva straordinaria. Ora voglio viverla da protagonista, portare energia in campo e alimentare l’entusiasmo. Perché i tifosi, qui, non sono solo il dodicesimo uomo: sono la linfa vitale della squadra”.