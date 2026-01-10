Ufficiale Monopoli, fatta per Niccolò Bagatti: arriva in prestito con diritto dalla Pro Patria

La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per la cessione temporanea con diritto di opzione dalla Aurora Pro Patria 1919 del calciatore Niccolò Bagatti.

Classe 1998 (è nato il 15 novembre a Pavullo nel Frignano, Modena), centrocampista, formato nelle giovanili di Modena e Reggiana, conta 71 presenze in tutte le competizioni della Serie C con Pro Patria, Alcione Milano, Brindisi e Novara (società con cui ha giocato dal 2023/2024 ad oggi). Sono 181, invece, le presenze in tutte le competizioni della Serie D con, tra le altre, Progresso, Alcione e Romagna Centro.

In carriera ha collezionato anche 28 reti e 9 assist, di cui 6 reti e 2 assist in Serie C.