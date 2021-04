Carrera in vista del Palermo: "L'obiettivo è ancora lì.Tutti noi vogliamo portare il Bari in B"

vedi letture

Il tecnico del Bari Massimo Carrera ha parlato in conferenza stampa della sfida di grande fascino contro il Palermo di domani: "Dobbiamo lottare su ogni palla, su ogni contrasto. L'obiettivo è ancora lì, alla portata, non siamo usciti da tutto. Daremo battaglia fino alla morte. Questa settimana è stata una settimana tribolata come altre nel calcio. Abbiamo lavorato sui dettagli, sulle situazioni dove sbagliamo. In campo andiamo noi, nessun altro. Dobbiamo essere forti e farci scivolare tutto, portando la gente da noi. Modulo? L'allenatore deve fare scelte prima della partita. Il giornalista scrive conclusioni dopo la partita. Il modulo può essere sì importante, ma dipende da come viene applicato. Il 3-5-2 non è un modulo difensivo, ma offensivo visto che diventa un 2-3-5, perché porta tanti calciatori in area. -continua l’allenatore come riporta Tuttobari.com - L'obiettivo è ancora lì, non è successo niente. Ho capito che in C ci vuole tanta grinta, è una battaglia. Ma questo succede anche negli altri campionati: senza cattiveria e solo con la qualità non si va da nessuna parte. Io la C l'ho fatta, so cosa serve. Serve una scintilla che faccia cambiare la rotta di marcia. Ho fiducia nel gruppo, sono uno di loro, vado in guerra con loro, loro sono i miei soldati. Senatori? Se un giocatore viene in C solo per guadagnare lo stipendio, smetterebbe di giocare. Nessun mal di pancia, i calciatori hanno voglia di portare il Bari in B".