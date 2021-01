Catania, la Sigi rassicura Tacopina: "I debiti che potranno emergere saranno a carico nostro"

Continuano ad essere giornate calde in quel di Catania, ma non sotto il piano metereologico. In ballo c'è il passaggio di proprietà del club etneo con Joe Tacopina pronto rilevarlo ma che nei giorni scorsi ha palesato il proprio malcontento per le continue variazioni all'accordo da parte di Sigi. Oggi, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport è arrivata la risposta dell'attuale proprietà dell'Elefantino tramite l'avvocato Giovanni Ferraù: "L'altro pomeriggio (martedì, ndr) abbiamo ricevuto l'ultima stesura del preliminare da parte degli avvocati di Tacopina e dobbiamo leggerlo con tutti i soci della cordata, la nostra intenzione è cedere il Catania a un investitore che ha possibilità di livello ma non è stato carino rendere pubblici i particolari dell'accordo. Sigi, lo ripeto, ha l'intenzione di cedere ma che sia chiaro: non c'è una parte debole e una forte, la dignità va tutelata, non vogliamo essere trattati da persone di Serie B. L'uscita di Tacopina è dettata dal suo comportamento focoso, ma abbiamo detto chiaramente all'avvocato americano che ogni debito dovesse emergere, sarebbe a carico della nostra cordata pur non avendo responsabilità alcuna".