Catanzaro, Calabro può rimanere. Per convincerlo serve una squadra per vincere il campionato

Non sembrano essere del tutto tramontate le chance di vedere Antonio Calabro ancora sulla panchina del Catanzaro. Stando a quanto riportato dal Quotidiano del Sud, infatti, il tecnico salentino, da qualche tempo nelle mire di alcuni club di Serie B come il Chievo Verona, avrebbe aperto alla possibilità di permanenza in giallorosso, ma solo ad una condizione: la costruzione di una squadra che possa puntare alla vittoria del campionato. Calabro, infatti, non vorrebbe vanificare il lavoro svolto nella stagione conclusa con l'eliminazione ai playoff per mano dell'AlbinoLeffe, ma al tempo stesso chiede garanzie circa la costruzione della squadra del prossimo anno. Se il presidente Noto gli garantirà una formazione in grado di competere ai massimi livelli allora il matrimonio potrebbe continuare, altrimenti pare inevitabile una separazione.