Catanzaro, Foresti: "Con l'AlbinoLeffe partire coi favori del pronostico può solo penalizzarci"

vedi letture

“A chi mi chiedeva quale avversario preferissi incontrare, ho sempre detto che uno valeva l’altro. Oggi la sorte ha messo sulla nostra strada l’Albinoleffe, una squadra “tosta”, giovane ma scorbutica che ha poco da perdere rispetto a noi”: ai canali ufficiali del club, esordisce così il Dg del Catanzaro Diego Foresti, commentando il sorteggio del 2° Turno Fase Nazionale dei playoff di C.

Il dirigente giallorosso ha poi proseguito: "Una formazione che viaggia sulle ali dell’entusiasmo carica sia dal punto di vista fisico che mentale visto che, per adesso, ha compiuto una vera e propria impresa. Tra l’altro conosco molto bene mister Zaffaroni e so che alle sue squadre è molto difficile fare gol. Dovremo essere bravi ad affrontare le due partite con la giusta concentrazione, tenendo anche conto che non giochiamo da ben 28 giorni. Tuttavia, conoscendo anche molto bene mister Calabro, so che sta preparando il nostro debutto, in questi spareggi, con la solita applicazione, motivando fino in fondo un gruppo che, come dimostrato nel corso del torneo, non lascerà nulla di intentato per raggiungere l’obiettivo. Sono certo che saranno due sfide molto intense ed equilibrate. Partire con il favore del pronostico non può che penalizzarci".

Conclude poi: "Predico grande attenzione: la stessa che ci ha consentito di centrare il secondo posto al termine del campionato, sfoderando prestazioni di carattere anche con avversari di spessore”.