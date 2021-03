Catanzaro, Foresti dopo gli ultimi episodi arbitrali: "Non è una roba che può esistere nel calcio"

Dopo il presidente Floriano Noto da Catanzaro arriva anche la presa di posizione del dg del club calabrese Diego Foresti dopo gli episodi arbitrali emersi nel corso della gara, poi persa, contro l’Avellino. "Siamo veramente stanchi di questo trattamento - si legge sul sito ufficiale del Catanzaro -. Era talmente semplice con il giocatore fuori dal campo. Non mi era mai capitato di perdere una partita per un gol del genere. Questo è la goccia che fa traboccare il vaso. Catanzaro merita rispetto per la sua storicità, per la sua proprietà, per questi anni in cui ci sta mettendo tanto dispendio di energie ed economico. Ci sono 6-7 partite in cui ci capita un episodio in area avversaria. Addirittura abbiamo avuto un rigore a Foggia e ce n’erano due, di cui uno lo vede il quarto uomo a 50 metri e non lo vede l’arbitro. Mi viene da ridere. Non è una roba che può stare in questo calcio e siamo in mano a gente che non è all’altezza della situazione. Una partita in cui due squadre si giocano una buona fetta di stagione, seconda contro quarta, meritavamo più di rispetto con una terna migliore. Si è giocato 13 minuti effettivi nel secondo tempo. Addirittura ci chiedono scusa per l’errore e questo la dice lunga. E’ una cosa che si ripete. Se tutti dicono che le terne arbitrali devono crescere, va bene, ma quando si sbaglia si sbaglia per tutti. Non ricordo un episodio a favore del Catanzaro. E’ possibile che sbagliano sempre contro di noi? Non voglio fare illazioni ma è un dato di fatto. Stasera ci giocavamo tanto. E’ una roba che si ripercuote sul lavoro di tutti. Rovinare una partita per una cosa che hanno visto tutti e chi doveva alzare la bandierina non l’ha fatto è grave. A metà traiettoria è ancora in fuorigioco. Speriamo che cambi qualcosa".