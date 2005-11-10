Ufficiale Cavese, rinnovo fino al giugno 2027 per il dg Clemente Filippi. Opzione fino al 2028

Cavese 1919 comunica di aver prolungato il rapporto professionale con il Direttore Generale Clemente Filippi, che resterà alla guida dell'area gestionale e organizzativa del club fino al 30 giugno 2027 con opzione fino al 2028.

Alla quinta stagione con i biancoblù, il rinnovo rappresenta un ulteriore segnale di continuità e stabilità del progetto societario, premiando il lavoro svolto dal Direttore negli ultimi anni e consolidando il percorso di crescita intrapreso dalla società metelliana.

Queste le parole del DG Filippi: "Il rinnovo del mio rapporto con la Cavese rappresenta motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio il presidente e la proprietà per la fiducia che continuano a riporre nel mio operato. Il nostro percorso di crescita, in questi, ha fatto diventare la Cavese una società solida e rispettata ed il percorso intrapreso ci spinge a guardare al futuro con fiducia. Continueremo a lavorare con umiltà, sacrificio e ambizione per consolidare la crescita del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che rappresentano il vero patrimonio della Cavese."