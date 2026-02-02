Ufficiale
Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Cavese 1919 comunica di aver ceduto in prestito sino al 30 giugno 2026 al Termoli Calcio 1920, girone F della Serie D, le prestazioni sportive del centrocampista Mario Barone.
Contestualmente si rende noto il prestito del difensore Ignazio Natale alla società Palmese 1914, compagine militante nel girone G della Serie D, sino al termine del stagione sportiva in corso.
Il club metelliano da il benvenuto a Raffaele Maria Di Costanzo, giovane centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Bologna e nella prima parte di questa stagione con l’Avellino in Primavera 2, 15 presenze e 5 reti all’attivo.Ha scelto la maglia numero 78 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2028.
