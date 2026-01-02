Rinforzo in attacco per il Guidonia Montecelio: arriva l'esterno Starita
Dopo una prima parte di stagione in forza alla Torres, due gol in 14 presenze di campionato, l’esterno offensivo Starita saluta e va al Guidonia Montecelio. Questa la nota del club laziale:
"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito in prestito le prestazioni sportive del calciatore Ernesto Starita.
Nato a Napoli il 3 marzo 1996, l’esterno offensivo Starita ha indossato, nel corso della sua carriera, anche le maglie del Pisa, del Cesena, della Pro Vercelli, del Monopoli, del Benevento e in questa prima parte di stagione della Torres.
Starita, il quale ha scelto la maglia numero 23 ed è a disposizione dell’allenatore Ciro Ginestra, verrà presentato mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 15 nel corso di una conferenza stampa presso il Centro Direzionale del Maury’s sito in via Paolina 8 a Guidonia Montecelio".
