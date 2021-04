Como, Ferrari: "Tutti ci davano per morti, la promozione in B è stata la nostra risposta"

vedi letture

L'attaccante del Como Franco Ferrari è stato intervistato da Tuttob.com: "Non eravamo i favoriti e tutti ci hanno snobbati. La promozione in B è stata la nostra risposta”.

Il momento più difficile?

“Paradossalmente il momento più difficile è coinciso con quello più bello: risale alla sconfitta (3-0) in casa dell’Olbia. Tutti ci davano per morti. E invece ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto quadrato, trovando la spinta per un grande rush finale”.

Il segreto del Como?

“La fiducia che si è sempre respirata all’interno dello spogliatoio, composto da un gruppo di amici. Come detto, abbiamo sempre creduto nella possibilità di centrare la promozione. Era la nostra opportunità di far vedere a tutti chi siamo. E ci siamo riusciti”