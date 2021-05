Como in B, l'ultima è a Novara. Gattuso: "Sono carico di gioia: valuterò le energie rimaste"

Ultima con festa per il Como che gioca a Novara ma ha già in tasca il biglietto per la Serie B. Una gara che presenta in conferenza stampa il tecnico Giacomo Gattuso che, proprio a Novara, ha vissuto ben 17 anni di carriera tra giovanili e prima squadra. “Sono ancora pieno e carico di emozioni, abbiamo passato settimane pesanti prima del trionfo, sono veramente contento e felice anche per i tifosi perché ho visto tanta gioia. Ho pensato spesso all’ultima partita con il Novara, e al fatto di poterci dover giocare tutto in questa gara, fortunatamente non è così. Con la vittoria del campionato abbiamo centrato l’obiettivo, adesso cercheremo di fare bene a Novara e poi penseremo alla Supercoppa, valutando e considerando le energie rimaste ai ragazzi. Scendere in campo troppo rilassati porta ad avere meno concentrazione, noi giocheremo contro il Novara cercando di fare la nostra partita”, ha detto a Como TV.