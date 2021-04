Como, Ludi: "Giocatori più performanti quando hanno interessi extra campo, come lo studio"

Nel corso di un webinar organizzato da Randstad, il Dg del Como Carlalberto Ludi - quando la squadra è prossima a giocarsi la promozione diretta in Serie B nel big match contro l'Alessandria - ha parlato quindi di competenze trasversali, dell’importanza della selezione del personale, e di cercare sempre persone ambiziose e ricettive, portando l’esempio dei tanti percorsi extra-campo attivati dalla società lariana: “Un giocatore diventa più performante quando ha interessi vari e diversi. Al netto delle banalità, perché è ovvio che in campo le competenze tecnico tattiche facciano la differenza, abbiamo visto come un giocatore che studia e si forma anche fuori dal campo migliora nel percorso di crescita, aumenta il periodo di concentrazione e diventa più ricettivo agli stimoli. In questi anni abbiamo attivato corsi di inglese per i nostri giocatori italiani e di italiano per gli stranieri, perché comunicare vuol dire anche avvicinarsi, ed è fondamentale in un gruppo di lavoro. Inoltre, nel periodo pre-pandemia i nostri ragazzi sono stati impegnati in svariate attività di CSR che coinvolgevano ragazzi con disabilità intellettive e relazionali”.