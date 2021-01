Como-Renate, il big match si avvicina. Ghirelli: "Accendete la tv, vi riconcilierete col calcio"

Si giocherà stasera il big match di Serie C tra Como e Renate, che vale il primo posto del Girone A, ora occupato dalle pantere brianzole che distano però solo due punti proprio dal Como.

Un appuntamento al quale tiene particolarmente anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che con due tweet ha voluto sottolineare l'importanza di questa gara non solo per le due formazioni, ma per tutto il panorama calcistico di terza serie.

"Raisport ore 21.00: scontro stellare in Serie C, in campo il COMO, una big, incontra il RENATE, la favola. Non posso dire “Venite allo stadio stasera, maledetto Covid-19 “, posso dire “ Accendete il televisore, sintonizzatevi su Raisport e vi riconcilierete con il calcio”, il primo tweet del presidente che ha poi ribadito: "Raisport ore 21.00: il COMO incontra il RENATE, entrambe sognano di andare in Serie B, chi vince avrà più chance. I tifosi si sono mobilitati, gli esperti attendono. Emozioni forti questa sera, ci vediamo davanti alla tv? Ci divertiremo tifando".

