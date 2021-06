Consiglio Federale, ripescaggi e riammissioni: istanze entro e non oltre il 19 luglio

Al termine del Consiglio Federale la FIGC ha diramato la nota con le novità decise in vista della prossima stagione. Questo il paragrafo dedicato ai criteri di ripescaggi e riammissioni:

Il Consiglio ha provveduto a definire i criteri, le tempistiche e gli adempimenti per le riammissioni e l’integrazione degli organici in caso di vacanza di organico dei campionati professionistici. Le eventuali istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 19 luglio. Per i ripescaggi in Serie C, nel rispetto del criterio dell’alternanza, dopo le seconde squadre della Serie A, è riconosciuta priorità ai Club richiedenti di Serie D.