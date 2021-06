Cordoba, Piovaccari verso il ritorno in Italia: Modena e Bari sulle tracce dell'attaccante

A distanza di tre anni dall’ultima esperienza in Italia (19 presenze con la Ternana) per l’esperto Federico Piovaccari potrebbe essere arrivato il momento di rientrare in patria. L’attaccante classe ‘84, che vanta un curriculum da vero globletrotter (Steaua Bucarest, Eibar, Western Sydney Wanderers, Cordobam Zhejiang Yiteng e Rayo Vallecano), sarebbe infatti in contatto con alcuni club di Serie C in vista della prossima stagione. Secondo Tuttoc.com fra queste ci sarebbero due big del calibro di Bari e Modena.