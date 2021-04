Corriere dello Sport: "Palermo a fatica. La Cavese va in D"

La Cavese torna in Serie D dopo tre stagioni tra i professionisti. La sconfitta di Palermo ha sancito il verdetto per i blufoncé, il Corriere dello Sport commenta la gara di ieri: "Una partita manifesto per entrambe. La Cavese, disperata che ha provato a giocarsela ed è stata punita da incredibili gaffes difensive che la condannano alla retrocessione; il Palermo si è confermato sprecone, unendo ritmo e discrete giocate ai consueti vuoti difensivi e ad una insufficiente cattiveria sotto rete. Dopo essersi fatto rimontare, ha vinto a 8' dalla fine in modo rocambolesco, con un rinvio di Russotto finito sulla schiena di Luperini e diventato assist per Rauti che, con freddezza, ha deciso il match", scrive il quotidiano sportivo.