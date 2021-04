Crisi Samb, il Comune risponde a Maxi Lopez: "Mai ricevuto inviti, ma siamo vicini alla squadra"

“Per questo abbiamo chiesto alle istituzioni di San Benedetto di partecipare oggi con noi a questa conferenza ma ci dispiace constatare la loro assenza”. Questo passaggio nel lungo discorso tenuto da Maxi Lopez questo pomeriggio a nome di tutta la squadra per spiegare quanto sta succedendo in casa marchigiana negli ultimi mesi. Un passaggio che non è piaciuto troppo alle istituzioni cittadine che hanno voluto rispondere all’argentino con una nota sul sito del Comune di San Benedetto del Tronto: “Con riferimento al videomessaggio che i giocatori della Sambenedettese hanno girato questa mattina per illustrare la loro difficile situazione, nel manifestare piena solidarietà e vicinanza agli atleti che vivono un momento così difficile, l’Amministrazione comunale tiene a precisare di non aver mai ricevuto alcun invito a partecipare all’incontro. Gli stessi giocatori, al pari della città tutta, sono sempre stati costantemente informati sugli interventi sin qui fatti per addivenire ad una positiva conclusione della complessa vicenda societaria che coinvolge non soltanto la squadra ma anche gli altri dipendenti e le tante aziende che forniscono servizi alla Sambenedettese. - si legge nella nota riportata da Rivieraoggi.it - Questi sforzi, che coinvolgono a titolo completamente gratuito stimati ed esperti professionisti operanti nella nostra città, proseguono. I giocatori devono essere consapevoli che c’è il massimo l’impegno per provare a recuperare la situazione da parte di tutti coloro (amministratori comunali, tifoseria, semplici cittadini) che hanno la Samb nel cuore”.